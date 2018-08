Afganským vládnym silám sa vzdalo vyše 150 bojovníkov IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 1. augusta (TASR) - Viac ako 150 bojovníkov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) sa vzdalo v stredu afganským vládnym silám po tom, ako hnutie Taliban posilnilo útoky v severoafganskej provincii Džauzdžán. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.Generál Fakír Mohammad Džauzdžání, policajný šéf v provincii Džauzdžán, uviedol, že vládnym silám sa vzdalo 152 povstaleckých bojovníkov vrátane ich veliteľa Habíba Rahmána.Podľa šéfa rady tejto provincie sa bojovníci IS vzdali po tom, ako Taliban za uplynulé týždne upevnil svoju prítomnosť v dvoch afganských okresoch.Taliban vo vyhlásení uviedol, že v Džauzdžáne zabil desiatky bojovníkov IS a zajal ďalších vyše 130. Dodal, že pri zrážkach zahynulo 17 talibov a 13 ďalší utrpeli zranenia.Povstalci Talibanu a Islamského štátu bojujú v Afganistane za zvrhnutie ústrednej vlády. Panujú však medzi nimi značné spory ohľadom vedenia, ideológie i taktiky.