Africká únia dala armáde ďalších 60 dní na vzdanie sa moci

Sudánsky demonštrant reaguje počas protestu na Námestí Ozbrojených síl v Chartúme, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Addis Abeba 1. mája (TASR) - Africká únia (AÚ) dala sudánskym generálom ďalších 60 dní na to, aby odovzdali moc prechodnej civilnej vláde, inak bude členstvo Sudánu v kontinentálnej organizácii pozastavené. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.AÚ pohrozila dočasným vylúčením Sudánu už po tom, ako armáda v apríli zosadila dlhoročného prezidenta Umara Bašíra, čomu predchádzali niekoľko mesiacov trvajúce opozičné protesty. Únia dala vládnucej vojenskej rade pôvodne termín na odovzdanie moci civilistom do 30. apríla.Mierová a bezpečnostná rada AÚ v novom vyhlásení "".Protestujúci v Sudáne sú čoraz nespokojnejší s armádou a na štvrtok zvolali ďalšiu veľkú demonštráciu. Vojenských predstaviteľov obvinili, že to nemyslia vážne s odovzdaním moci civilistom.Obe strany sa sporia o svoje zastúpenie v orgáne, ktorý by mal nahradiť vojenskú radu. Armáda presadzuje vytvorenie desaťčlennej spoločnej rady, zloženej zo siedmich svojich zástupcov a troch civilistov. Lídri protestov žiadajú, aby v 15-člennej rade mali väčšinové zastúpenie civilisti, ktorí by v nej pôsobili so siedmimi predstaviteľmi armády.