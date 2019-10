Africký mor ošípaných ohrozuje štvrtinu svetovej populácie prasiat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 31. októbra (TASR) - Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) predpokladá, že v dôsledku šírenia vysoko nákazlivého vírusu afrického moru ošípaných môže uhynúť až štvrtina celosvetovej populácie prasiat, píše vo štvrtok agentúra AP.Svetovú krízu v súvislosti s OIE vyvolalo šírenie tohto vírusu v uplynulom roku po svete. Ochorenie sa dostalo do viacerých ázijských krajín vrátane Číny, kde žije polovica celosvetovej populácie prasiat. Povedal to v Austrálii novinárom viceprezident OIE Mark Schipp.Vakcínu proti tejto chorobe hľadajú veterinári na celom svete. Vzhľadom na povahu vírusu ide však ododal Schipp.Africký mor ošípaných v tomto roku spustošil chovy na farmách v Číne, kde bolo údajne zlikvidovaných vyše milióna prasiat. Nákaza sa rozšírila aj do Vietnamu, Kambodže, Mongolska i do KĽDR.Africký mor ošípaných (AMO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň, európskych diviakov, amerických diviakov a prasiat bradavičnatých, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre celý priemysel s ošípanými.Prejavuje sa vysokou horúčkou, krátkym priebehom a veľmi vysokou úmrtnosťou s príznakmi podobnými klasickému moru ošípaných: ťažké dýchanie, krvavá hnačka, nafialovelé sfarbenie kože a potácanie.Vakcína proti AMO nebola dodnes vyvinutá. Táto choroba bola prvotne rozšírená v krajinách subsaharskej Afriky. V Európe bola potvrdená v Španielsku a Portugalsku v 60. rokoch minulého storočia.Vírus sa neprenáša na človeka.