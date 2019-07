Africký pohár národov: Alžírčania ovenčili znovuzrodenie titulum

Na snímke kapitán alžírskej futbalovej reprezentácie Riyad Mahrez bozkáva pohárovú trofej víťaza Afrického pohára národov po víťazstve vo finále nad Senegalom 1:0 v egyptskej Káhire 19. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Káhira 20. júla (TASR) - Senegalským futbalistom trvalo sedemnásť rokov, kým sa opäť predstavili vo finále Afrického pohára národov. Na premiérový kontinentálny titul si však musia ešte počkať. V piatkovom káhirskom vyvrcholení turnaja sa tešili Alžírčania z druhého triumfu v histórii, prvého na cudzej pôde. Prvýkrát totiž v roku 1990 pretavili na úspech domáce prostredie.Alžírsko tak vo veľkom štýle zavŕšilo návrat medzi africkú elitu, keď na predchádzajúcom šampionáte nepostúpilo zo skupiny. Mizériu prehĺbila nevydarená kvalifikácia na MS 2018. V auguste sa na lavičku dostal tréner Djamel Belmadi a odštartoval novú éru. Našiel mužstvo plné talentov, no rozdelené a bez tímového ducha.vysvetlil pozadie miestny novinár Walid Ziani pre televíziu Al-Džazíra.Belmadimu sa naozaj za necelý rok podarilo vytvoriť fungujúci tím.povedal najlepší alžírsky futbalista za rok 2001 Belmadi a dodal:Na ihrisku sa mohol spoľahnúť na hviezdneho Riyada Mahreza. Krídelník Manchestru City spoločne so stredopoliarom Andrem Ounasom z Neapola strelili po tri góly a boli lídrami ofenzívy. Hrdinom bol najmä Mahrez, ktorý v 95. minúte semifinálového zápasu s Nigériou z priameho kopu poslal Alžírčanov do finále. O podporu útoku sa staral 21-ročný spoluhráč slovenského útočníka Samuela Mráza z FC Empoli Ismael Bennacer. Na turnaji si pripísal tri asistencie vrátane finálovej a vyhlásili ho za najlepšieho hráča podujatia.Kým v uliciach Alžírska panovala eufória, Senegalčania smútili. Zvlášť horkú príchuť mala piatková prehra pre trénera Alioua Cisseho. Štyridsaťtriročný bývalý defenzívny univerzál si pamätá aj na nešťastné finále 2002, keď Senegal prehral v jedenástkovom rozstrele s Kamerunom a Cisse v pozícii kapitána nepremenil posledný pokutový kop.Senegalčania sa vo finále museli zaobísť bez kľúčového obrancu Kalidoua Koulibalyho, ktorý absentoval pre kartový trest. Sklamanie umocnil úvodný gól, keď smolne inkasovali už v 2. minúte po tečovanej strele Baghdad Bounedjah. Napriek snahe sa užnepodarilo prelomiť obranu súpera.skonštatoval Cisse. Jeho zverencom sa naskytla príležitosť v závere polčasu, keď sa zdalo, že Adlene Guedioura zahral v šestnástke rukou, po konzultácii s VAR však hlavný rozhodca Kamerunčan Neant Alioum nenariadil pokutový kop. Cisse však tento moment nepovažoval zaa príčinu neúspechu hľadal inde.povzdychol si Cisse, ktorý vedie Senegal od roku 2015.