Agentúra Fitch zhoršila rating Saudskej Arábie o jeden stupeň

Na archívnej satelitnej snímke vydanej 14. septembra 2019 čierny dym stúpa po útoku na zariadenie spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku v Saudskej Arábii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch zhoršila rating Saudskej Arábie. Do veľkej miery sa pod to podpísalo zvýšenie politického a vojenského napätia v regióne Blízkeho východu po útokoch na zariadenia saudskoarabskej ropnej spoločnosti Saudi Aramco.Agentúra Fitch informovala o tom, že rating krajiny znižuje o jeden stupeň z A+ na A. Ako uviedla, podľa nej". Ďalším dôvodom je aj súčasná horšia finančná situácia Saudskej Arábie.Útok dronmi zo 14. septembra, ku ktorému sa prihlásili jemenskí šiitskí povstalci húsíovia, spôsobil pokles produkcie ropy zhruba o polovicu. Saudi Aramco však dokázala ťažbu do konca septembra obnoviť na pôvodnú úroveň.