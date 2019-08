Agentúra Fitch zvýšila rating Ruska na BBB

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Moskva 11. augusta (TASR) - Agentúra Fitch Ratings v piatok (9. 8.) zlepšila hodnotenie úverovej bonity Ruska. Ako dôvod uviedla dôveryhodnú a konzistentnú koncepciu hospodárskej a fiškálnej politiky, ktorá zlepšuje makroekonomickú stabilitu, znižuje vplyv kolísania cien ropy na ekonomiku a zvyšuje odolnosť voči externým šokom.Fitch zvýšil rating dlhodobých záväzkov Ruska na BBB z BBB-. Vyhliadky ratingu sú stabilné.Ruské ministerstvo financií privítalo zlepšenie úverovej známky.uviedlo ministerstvo financií.Fitch držala rating Ruska na úrovni BBB- od roku 2017, a aj keď mal pozitívny výhľad, analytici pochybovali o tom, že by ho zvýšila teraz, keďže rast ruskej ekonomiky je pomalý a na svetovú ekonomiku majú negatívny vplyv obchodné spory.Aj zvyšné dve agentúry Standard & Poor's (S&P) a Moody’s hodnotia dlhodobé záväzky Moskvy známkou v investičnom pásme. Rating S&P je na úrovni BBB- so stabilným výhľadom a rating Moody’s na Baa3 takisto so stabilným výhľadom.