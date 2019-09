Agentúra Fitch zvýšila rating Ukrajiny na B z B

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Kyjev 8. septembra (TASR) - Ratingová agentúra Fitch v piatok (6. 9.) zlepšila hodnotenie úverovej dôveryhodnosti Ukrajiny. Ako dôvod uviedla rastúcu politickú a ekonomickú stabilitu rovnako ako pokles dlhu.Fitch zvýšila ratingy Ukrajiny ako emitenta dlhodobých záväzkov v domácej aj zahraničnej mene na B z B-. Vyhliadky ratingov sú pozitívne.Agentúra uviedla, že prezident Volodymyr Zelenskyj získal silný politický mandát na realizáciu reformnej agendy. Nový ukrajinský premiér Oleksij Hončaruk chce tiež požiadať o ďalšiu pomoc Medzinárodný menový fond (MMF), čo by mohlo pomôcť pri splácaní dlhu v najbližších rokoch, uviedla Fitch.Fitch počíta vzhľadom na reformné sľuby vlády a zahraničnú pomoc inštitúcií, ako je MMF, "". Agentúra neočakáva v blízkej budúcnosti vyriešenie konfliktu s Ruskom na východnej Ukrajine, ale ani jeho eskaláciu.Podľa agentúry ukrajinská ekonomika v tomto roku vzrastie o 3,4 %. Motorom bude vysoký domáci dopyt a export pšenice. Externý dlh by sa mal do konca tohto roka znížiť na 47,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo znamená v porovnaní s rokom 2016 pokles takmer o 20 percentuálnych bodov. Rozpočtový deficit by mal tento rok dosiahnuť maximálne 3 % HDP, v rokoch 2020 a 2021 dosiahnuť v priemere 2,3 % HDP.