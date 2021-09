Agentúra na podporu projektov výskumu a vývoja vyčlenila 33 miliónov eur

Agentúra na podporu výskumu a vývoj (APVV) vyčlenila na výzvu na podporu projektov výskumu a vývoja 33 miliónov eur. Úspešný žiadateľ by mohol na celý čas riešenia získať najviac 250-tisíc eur.

Informovala o tom agentúra na svojom webe. Záujemcovia môžu posielať žiadosti výhradne cez elektronický systém agentúry do 11. novembra 2021 do 12:00.

18.9.2021 (Webnoviny.sk) -Agentúra uviedla, že verejná Všeobecná výzva 2021 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja si určí sám žiadateľ. Ten sám určí odbor vedy a techniky, do ktorej žiadosť patrí.Základnou snahou agentúry je totiž zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja pomocou súťaže všetkých žiadateľov, a to so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR“. Zároveň pri hodnotení použije odlišné kritéria hodnotenia pre projekty základného výskumu a pre projekty aplikovaného výskumu a vývoja.