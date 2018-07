Agentúra na podporu výskumu a vývoja zápasí s nedostatkom hodnotiteľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júla (TASR) – Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vždy zápasila s nedostatkom hodnotiteľov, najmä kvôli ich odbornosti. Ako uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, je to preto, že je náročné získať odborníkov v ľubovoľnej oblasti základného výskumu, ktorý si vedci pre svoj projekt vyberú. Rezort tak reagoval v súvislosti s posúvaním termínu začiatku riešenia všetkých podporených projektov v rámci verejnej výzvy VV 2017.Vyhodnotenie výzvy z júna APVV posunula o mesiac a výsledky chce zverejniť 1. augusta.uvádza sa v rozhodnutí k verejnej výzve VV 2017 zverejnenej na webe APVV. Projekt musí mať dva posudky, finálne rozhodnutie urobia odborové rady až potom, keď budú mať všetky projekty oba posudky.Riaditeľ APVV Pavol Balžanka pre TASR poznamenal, že pri hodnotení VV 2017 boli zapracované dve zmeny pre vyššiu transparentnosť.poznamenal s tým, že pri niektorých veľmi špecifických projektoch bolo losovanie a následná komunikácia zdĺhavejšia.povedal Balžanka. Doplnil, že v súčasnosti sa najťažšie hľadajú hodnotitelia v odboroch lekárskych, spoločenských a humanitných vied.povedal riaditeľ APVV.Na úrovni vedenia rezortu a agentúry sa pripravuje návrh na zmenu hodnotiaceho systému.informoval rezort školstva. V súčasnosti sa môžu hodnotitelia rozhodnúť, či prijmú odmenu vo výške 50 eur za projekt, alebo nie, pričom hodnotia iba jeden. Po novom by sa mala výška odmeny zvýšiť na 100 eur za projekt s tým, že ich budú hodnotiť viac.priblížilo ministerstvo.Strana SaS ministerstvu školstva navrhla, aby sa zvýšili platby expertom – hodnotiteľom na medzinárodnú úroveň, čo by malo zvýšiť záujem domácej i zahraničnej odbornej verejnosti o vypracovanie posudkov.