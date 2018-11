Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa zruší

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 1. novembra (TASR) - Do zákona o vnútrozemskej plavbe sa doplnia niektoré ustanovenia, ktoré si vyžiadala aplikačná prax. Zároveň sa podľa novely tohto zákona zruší Agentúra rozvoja vodnej dopravy. Právna norma z dielne rezortu dopravy, ktorá tieto novinky prináša do praxe, nadobúda vo štvrtok 1. novembra účinnosť.Po novom sa do zákona doplnia ustanovenia o povolení na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska, čo v právnej úprave od roku 2000 nebolo upravené. Tiež sa doplnia ustanovenia týkajúce sa doručovania určitých dokumentov vydávaných Dopravným úradom a ministerstvom v listinnej podobe.opísalo tiež ministerstvo dopravy.Súčasne sa v novele dopĺňa pre Dopravný úrad aj možnosť vykonať technickú prehliadku malého plavidla poverenou osobou podobne, ako je to pri takzvaných veľkých plavidlách. Zároveň sa novelou upravujú ustanovenia v zákone týkajúce sa lodných listín, zriadenia požičovne plavidiel, odstraňovania plavidiel z vodnej cesty a prístavu, priestupkov a správnych deliktov. Zmeny si podľa ministerstva vyžiadali aj úpravu v sadzobníku správnych poplatkov.Novelou zákona sa tiež preberajú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na lode vnútrozemskej plavby.Poslanci Národnej rady SR zároveň schválili k novele aj pozmeňujúci návrh Tibora Bastrnáka (Most-Híd), ktorým sa zruší Agentúra rozvoja vodnej dopravy, ktorá bola ako rozpočtová organizácia zriadená k 31. decembru 2010.priblížil Bastrnák.