Agentúry Čaputovú prirovnali k Macronovi či Erin Brockovichovej

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová sa zdraví s ľuďmi po kladení venca k pamätníku Brána slobody a kytice k pamätníku obetiam železnej opony pod hradom Devín 15. júna 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Paríž/Washington/Berlín 15. júna (TASR) - Inauguráciu prezidentky SR Zuzany Čaputovej v sobotu zaznamenali aj svetové agentúry. Pripomínajú, že ide o vôbec prvú slovenskú prezidentku, pôvodným povolaním právničku, a píšu najmä o jej boji s korupciou, envirnomnetálnych aktivitách, liberálnych postojoch i jej podpore protivládnych protestov, ktoré v SR podnietila vlaňajšia vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.Francúzska agentúra AFP Čaputovú s odvolaním sa na tvrdenia analytikov prirovnáva k francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, britská Reuters zase k americkej environmentálnej aktivistke Erin Brockovichovej.Nemecká agentúra DPA informuje o Čaputovej ako o proeurópsky a liberálne orientovanej právničke, ktorá sa v sobotu stala prvou slovenskou prezidentkou, a zároveň aj dosiaľ najmladším politikom, ktorý sa tohto postu v SR ujal.Uvádza, že Čaputová je naprieč politickým spektrom chválená pre rovnováhu, s akou si vybrala svoj tím poradcov, vďaka ktorého zloženiu budú v prezidentskom paláci vypočuté aj menšiny, vrátane rómskej, či sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.DPA ďalej píše, že Čaputová je slobodnou matkou dvoch dcér a na Slovensku sa pre svoj postoj k interrupciám i homosexuálom opakovane stretáva s kritikou cirkvi i konzervatívnych skupín. V tejto súvislosti pripomína nemecká agentúra Čaputovej vyjadrenie, že jej zvolenie do úradu ukázalo, že Slovensko nie je až také konzervatívne, ako si mnohí myslia.Britská agentúra Reuters prvú slovenskú prezidentku označuje za bojovníčku s korupciou a pripomína jej prezývku "slovenská Erin Brockovichová", pripodobňujúcu ju k svetoznámej americkej aktivistke. Prezývku si Čaputová vyslúžila dlhým bojom proti ilegálnej skládke odpadu v Pezinku, v ktorom aktuálne žije, a kde strávila väčšinu života. Agentúra dodáva, že Čaputová aj vo svojom inauguračnom prejave vyzvala EÚ, aby sa stala lídrom v boji proti klimatickým zmenám.Reuters si tiež všíma, že prvá slovenská prezidentka vo svojom prejave prisľúbila, že bude bojovať za spravodlivosť a proti beztrestnosti. Uvádza tiež, že jej zvolenie do úradu kontrastuje s úspechmi populistických a nacionalistických strán v Európe.Francúzska agentúra AFP píše o Čaputovej ako o environmentálnej právničke a protikorupčnej aktivistke, ktorá bola pred kampaňou pred prezidentskými voľbami verejnosti len málo známa.Voľby podľa nej vyhrala čiastočne pre rozčarovanie, ktoré pociťovalo mnoho Slovákov v súvislosti s vládnucou koalíciou rok po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, udalosti, ktorá podnietila masové protivládne protesty. Pre AFP sa vyjadril aj slovenský politológ Grigorij Mesežnikov, ktorý uviedol, že "v očiach voličov je Čaputová odpoveďou na naše súčasné problémy".Analytici podľa AFP Čaputovú prirovnávajú tiež k francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, taktiež outsiderovi, ktorý sa k moci dostal v roku 2017 vďaka svojej reformnej agende. AFP ďalej píše, že Čaputová je dobrá rečníčka, a podpory sa jej dostalo od predošlého slovenského prezidenta Andreja Kisku, ale napríklad aj od Jozefa Kuciaka, brata zavraždeného novinára.Americká agentúra AP píše, že zvolenie Čaputovej do prevažne reprezentatívnej funkcie odporuje vlne krajne pravicových populistických politikov, ktorí zaznamenávajú úspechy naprieč Európou. AP pripomína, že Čaputová, rovnako ako jej predchodca v úrade Andrej Kiska, silne podporuje členstvo svojej krajiny v EÚ i NATO, ktoré Slovensku podľa jej slov prinášajú "šťastie a privilégiá, o akých (predošlé) generácie len snívali".