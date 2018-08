Agentúry znížili rating Turecka hlbšie do špekulatívneho pásma

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Istanbul 18. augusta (TASR) - Dve z troch najväčších ratingových agentúr znížili v piatok hodnotenie úverovej bonity Turecka hlbšie do špekulatívneho pásma. Varovali pred vysokou infláciou a sťažovali sa na nedostatok jasnosti ohľadom toho, ako chce Ankara zvládnuť pokračujúce finančné turbulencie vrátane prudkého prepadu líry.Standard & Poor's (S&P) zhoršila rating dlhodobých záväzkov Turecka z BB- na B+, pričom ponechala ratingu stabilný výhľad. Moody's znížila svoj rating z Ba2 na Ba3 s negatívnym výhľadom. Úverové známky Turecka od oboch agentúr boli už predtým v špekulatívnom pásme, teraz do neho klesli ešte hlbšie.Tretia významná ratingová agentúra Fitch síce neprijala žiadne rozhodnutie týkajúce sa úverovej známky Turecka. Uviedla však, že nepovažuje opatrenia Ankary na riešenie krízy za dostatočné.uviedla Fitch. Dodala, že Turecko musí podporiť dôveryhodnosť a nezávislosť centrálnej banky a znížiť ekonomické a finančné nerovnováhy.Centrálna banka síce fakticky zvýšila úrokové sadzby o 1,5 percentuálneho bodu, keďže komerčným bankám neponúka financovanie úročené kľúčovým týždňovým úrokom, ale len financovanie úročené vyššou jednodňovou sadzbou. Trhy však predpokladajú, že regulárne zvýšenie kľúčového úroku by opäť prilákalo do krajiny kapitál.varovala vo svojej správe S&P.Moody's poukázala na obavy týkajúce sa nezávislosti tureckej centrálnej banky, ktorá napriek vysokej inflácii oficiálne nezdvihla úrokové sadzby, a na nedostatok transparentnosti zo strany Ankary. Aktuálna situácia podľa Moody's zrejme povedie k ďalšiemu zrýchleniu inflácie a zvyšujú sa riziká krízy platobnej bilancie.