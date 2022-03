Agh z kauzy Kočnerových zmeniek bol zadržaný v Prahe, ukrýval sa u známych a telefón si balil do fólie (video)

aktualizované 31. marca 14:27



Telefón v kovovej fólii





V kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek



V kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uznal Agha v októbri minulého roku za vinného a uložil mu trest 13 rokov väzenia. Odpykať si ho má v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Súd tiež obžalovanému uložil peňažný trest 5-tisíc eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest v rozmedzí päť mesiacov väzenia. V rovnakej kauze uložil ŠTS Marianovi Kočnerovi Pavlovi Ruskovi v roku 2020 tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára 2021.

Fotky a video z cesty vlakom

Specialisté na pátrání z Policejního prezidia mají za sebou další úspěšný zákrok. Po dvou dnech intenzivního nasazení a spolupráce s kolegy ze Slovenska je hledaný muž v cele a čeká ho předání slovenským justičním orgánům. #policiepphttps://t.co/AgLAVAn3Jc pic.twitter.com/fq4Qm2rWdL — Policie ČR (@PolicieCZ) March 31, 2022

31.3.2022 (Webnoviny.sk) - Štefan Agh , odsúdený v kauze miliónových zmeniek, ktorého v Prahe zadržala česká polícia, sa v hlavnom meste Českej republiky skrýval u známych. Informuje o tom na sociálnej sieti Policajný zbor SR na základe informácií českých policajtov.Podľa českej polície odsúdený vedel, že po ňom pátra polícia a snažil sa pátranie všemožne sťažiť. Mobilný telefón si napríklad balil do kovovej fólie, aby ho nebolo možné vystopovať.„Muža po vykonaní potrebných úkonov dodali do policajnej cely a spisový materiál odovzdali zástupcovi Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe," uviedla česká polícia. Doplnila, že od doručenia európskeho zatykača po zadržanie Agha neuplynulo ani 48 hodín.Agha zadržali v Prahe - Petrovicích v stredu 30. marca. Úrad špeciálnej prokuratúry ešte minulý týždeň potvrdil, že rozsudok nad ním v kauze falšovania zmeniek nadobudol právoplatnosť. On však médiám, ktorým sa s ním podarilo spojiť, tvrdil, že vo veci podal odvolanie. Takisto uviedol, že sa nachádza v Londýne.Dočasne poverený prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran už pred stredajším rokovaním vlády potvrdil, že disponuje informáciou o zadržaní obvineného Agha. Dodal, že čakajú na definitívne potvrdenie z českej strany.Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka ozrejmil, že slovenskú políciu kontaktoval občan, ktorý spozoroval vo vlakovom vozni muža pripomínajúceho hľadaného Agha. Za týmto účelom preto vyhotovil fotografie a video, na základe ktorého mala slovenská polícia istotu, že ide naozaj o právoplatne odsúdeného Agha.„Ešte počas trvania cesty vlakom slovenskí policajti z prezidiálneho cieľového pátrania požiadali partnerský útvar národnej jednotky cieľového pátrania Polície ČR o súčinnosť v pátraní. Akýkoľvek okamžitý zásah českej polície bol znemožnený faktom, že v danom čase nebol ešte zo strany súdu vydaný ani európsky, ani medzinárodný zatýkací rozkaz. Na túto skutočnosť promptne reagoval príslušný súd, ktorý následne Európsky zatykač vydal,“ vysvetlil Slivka.