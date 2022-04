Agh z kauzy Kočnerových zmeniek nesúhlasil s vydaním na Slovensko, pražský súd ho vzal do predbežnej väzby

Zadržaný bol v Prahe

Dostal 13 rokov väzenia

1.4.2022 (Webnoviny.sk) - Mestský súd v Prahe vzal odsúdeného Štefana Agha ešte vo štvrtok 31. marca na základe európskeho zatykača do predbežnej väzby.Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca súdu Adam Wenig s tým, že Agh nesúhlasil s vydaním na Slovensko.„Ponechal si trojdennú lehotu na prípadné podanie sťažnosti voči rozhodnutiu o vzatí do predbežnej väzby, o ktorej by rozhodoval Vrchný súd v Prahe," povedal hovorca.Wenig dodal, že pokiaľ by štvrtkové rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, súd bude rozhodovať o vydaní Agha na Slovensko na základe návrhu štátneho zástupcu.Agha zadržali v Prahe – Petrovicích v stredu 30. marca. Úrad špeciálnej prokuratúry ešte minulý týždeň potvrdil, že rozsudok nad ním v kauze falšovania zmeniek nadobudol právoplatnosť.V kauze falšovania miliónových televíznych zmeniek uznal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku Štefana Agha v októbri minulého roku za vinného a uložil mu trest 13 rokov väzenia.Odpykať si ho má v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Súd tiež obžalovanému uložil peňažný trest 5-tisíc eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest v rozmedzí päť mesiacov väzenia.V rovnakej kauze uložil ŠTS Marianovi Kočnerovi Pavlovi Ruskovi v roku 2020 tresty zhodne po 19 rokov väzenia. Najvyšší súd SR tresty potvrdil na verejnom zasadnutí 12. januára 2021.