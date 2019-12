Agrárna komora: Požiadavky poľnohospodárov sa v tomto roku naplnili

Na archívnej snímke predsedníčka Agrárnej komory Slovenska Helena Patasiová. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Požiadavky poľnohospodárov sa v tomto hospodárskom roku naplnili, pomohla aj intenzívna mediálna komunikácia. Uviedla to v hodnotení roka 2019 Helena Patasiová, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska (AKS).S prichádzajúcim koncom roka podľa nej poľnohospodári bilancovali okrem úrody či výpadkov aj rozsah pomoci a pozornosti, ktorá sa im dostala v poslednom období od štátu a vybraných štátnych inštitúcií. Od prístupu mnohých z nich totiž závisí budúcnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva pre ďalšie generácie.zdôraznila Patasiová.Doplnila, že práve táto pomoc bola pre farmárov dlho s neistým koncom, pretože bez úrody, zato však s neuhradenými záväzkami, zostali ešte koncom roka 2017.dodala predsedníčka AKS.Zdôraznila, že na tzv. zelenú naftu pre živočíšnu a špeciálnu rastlinnú výrobu bolo v tomto roku pre viac ako 2500 subjektov vyčlenených 25 miliónov eur. Poľnohospodári, ktorí poisťujú svoju úrodu a zvieratá, mali bonifikovanú časť zo zaplateného poistného v komerčných poisťovniach na úrovni 50 %, celková podpora činila 4,5 milióna eur.Uznanie patrí podľa Patasiovej aj Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) za včas vyplatené priame podpory a administrovanie novozavedenej elektronickej komunikácie, ktorá niektorým poľnohospodárom robila nemalé problémy. Každý začiatok je ťažký, ako samosprávna záujmová organizácia bude AKS preto viac času venovať vzdelávaniu a príprave poľnohospodárov na digitálnu komunikáciu so štátom.Poľnohospodári podľa nej veria, že v roku 2020 štát v podpore agrosektora nepoľaví. Naopak, stále v okolitých krajinách sledujú rady opatrení, na ktoré slovenskí farmári nemajú dosah.Dodala, že poľnohospodári, členovia AKS, v roku 2020 vidia potrebu venovať zvýšenú pozornosť témam, ako je na úrovni tohto roka udržanie priamych podpôr a dane z poľnohospodárskej pôdy, vytvorenie tzv. rizikového fondu. V neposlednom rade by pôda v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) mala slúžiť aktívnym poľnohospodárom, ktorí chovajú, pestujú, vyrábajú a zamestnávajú.