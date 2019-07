Agresívna politika USA testuje vzťahy s európskymi partnermi

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Brusel 10. júla (TASR) - Pre administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa znamená politikazníženie závislosti od dovozu ropy a podporu jej vývozu s cieľom zvýšiť rast ekonomiky a politický vplyv Washingtonu v zahraničí. Pre mnohých európskych spojencov Washingtonu to však znamená nevítané zasahovanie do ich trhov.Trumpova administratíva využila desať rokov trvajúci rozmach nových vrtov v USA na presadenie svojej energetickej politiky, ktorá je jednou z najagresívnejších v histórii krajiny. Doteraz to znamenalo sankcie na vývoz ropy z Iránu a Venezuely a vyhrážky firmám, ktoré pomáhajú Rusku budovať plynovod do Európy. Okrem toho Washington podporuje rast exportu americkej ropy a zemného plynu.Administratíva považuje tieto kroky za spôsob, ako dosiahnuť ciele v zahraničnej politike s pridanou výhodou pomoci americkým výrobcom energií a rozšírením trhov o amerických spojencov pri diverzifikovaní dodávok. Podľa nemenovaných diplomatov, analytikov a šéfov amerických firiem tým však Washington podráždil mnohých európskych spojencov a energetické spoločnosti, ktorí nesúhlasia s rastúcim globálnym vplyvom USA na trhoch s energiou a vnímajú túto politiku najmä ako spôsob, ako poskytnúť americkým producentom výhody.Rastúce trenice pre energie spôsobujú škrípanie v transatlantických vzťahoch, ktoré sú už aj tak dosť napäté pre spory o financovanie NATO, obchod či klimatické zmeny.povedal eurokomisár pre ekonomiku Pierre Moscovici novinárom na brífingu v Bruseli minulý mesiac.dodal.Americké ministerstvo energetiky nedávno označilo vývoz plynu do Európy za spôsob, ako šíriťcez Atlantik.Spojené štáty sa stali najväčším producentom ropy a sú na ceste stať sa tretím najväčším vývozcom zemného plynu na svete vďaka novým technológiám, ktoré im umožňujú ťažbu z bridlíc po zmiernení environmentálnych predpisov po nástupe Trumpa do úradu.Spojené štáty poslali za šesť mesiacov do konca marca 2019 do Európy 43,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, to bolo o 27 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Medzitým sa vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy minulý rok takmer strojnásobil, keď Európska komisia súhlasila po stretnutí s Trumpom s nákupom väčšieho množstva plynu.Trumpovo predvolebné heslo "Amerika na prvom mieste" sa v čoraz väčšej miere premieta do presadzovania predaja ropy a zemného plynu na celom svete, povedal Tim Boersma z Columbijskej univerzity.Jednostranné sankcie USA voči Iránu a Venezuele by vyvolali prudký nárast cien ropy bez strmého zvýšenia jej ponuky z USA.Trumpovo vlaňajšie rozhodnutie odstúpiť od iránskej jadrovej dohody a bezprecedentná snaha o úplné zablokovanie vývozu ropy z arabskej krajiny sa nepáčia európskym lídrom a neochotne ich prijali energetické spoločnosti, ktoré čelili americkým sankciám vrátane vylúčenia z finančného systému USA.Nemecko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo odvtedy podnikli kroky na to, aby odolali tlaku Washingtonu. Vytvorili obchodný mechanizmus založený na výmene s názvom Instex, ktorý im umožňuje obchodovať s Iránom mimo finančného systému USA a obísť tak sankcie. Európa dúfa, že Instex umožní Iránu vymieňať ropu a plyn alebo iný tovar za lieky, potraviny alebo iné humanitárne dodávky z EÚ.Medzitým úradníci ministerstva zahraničných vecí USA neustále posielajú obchodníkom so sídlom v Británii a Švajčiarsku varovania, aby nekupovali ropné produkty z krajín, ktoré čelia sankciám.Podľa obchodníkov tým americké ministerstvo prekročilo svoje právomoci, uviedli nemenované zdroje.Trump tiež kritizoval európske štáty za podporu výstavby ďalšej vetvy ruského plynovodu do Nemecka, Nord Stream 2, a povedal, že Moskva by tak mohla získať príliš veľký vplyv na najväčšie európske hospodárstvo. Pohrozil tiež sankciami firmám, ktoré s projektom pomáhajú. To sa nepáči niektorým diplomatom a firmám v EÚ.povedal Rainer Seele, generálny riaditeľ energetickej spoločnosti OMV, jednej z piatich európskych firiem, ktoré pomáhajú financovať Nord Stream 2.Ruský plyn cez potrubie je lacnejší ako americký LNG, povedal a dodal, že tlak USA ohrozujeIné krajiny, ako napríklad Poľsko a Litva, sú však rady, že môžu kupovať skvapalnený zemný plyn z USA a znížiť tak svoju závislosť od ruského monopolného exportéra plynu Gazprom.Poľská ropná a plynárenská spoločnosť (PGNiG) podpísala 12. júna dohodu s americkou Venture Global LNG o kúpe 1,5 milióna metrických ton LNG ročne.Ale podľa zdrojov z Bruselu ani diplomati, ktorí sú proti Nord Stream 2, nesúhlasia s tónom ani obsahom odkazov z Washingtonu.uzavrel jeden z nich.