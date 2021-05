Agresívny muž udrel policajtku päsťou do tváre, za útok na verejného činiteľa skončil v cele

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.5.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z prečinu útoku na verejného činiteľa a prečinu výtržníctva čelí 30-ročný muž z obce Papín (okres Humenné). V úvode víkendu, v noci z piatka na sobotu, päsťou udrel policajtku do tváre. Spôsobil jej zranenie s dobou liečenia do siedmich dní.Ako ďalej informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik, stalo sa tak počas preverovania udalosti pri jednej z pivárni v Humennom, kam privolali policajtov. Dôvodom bolo fyzické napádanie. Policajti muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia.