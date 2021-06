Agresívny muž v Bratislave vulgárne nadával ľuďom na zastávke, v autobuse zaútočil na cestujúceho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Agresívny muž v autobuse mestskej hromadnej dopravy (MHD) smerujúcom do bratislavskej Dúbravky zaútočil na cestujúceho. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom násilia proti skupine obyvateľov.Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, v stredu 2. júna o 16:30 na zastávke MHD Patrónka 36-ročný muž najprv vulgárne nadával cestujúcim a potom nastúpil do autobusu smerujúcom do Dúbravky.„V nadávkach, spojených so slovami o zabití všetkých cestujúcich pokračoval aj v autobuse," uviedla polícia s tým, že následne zaútočil na osobu, ktorá ho upozornila a viackrát ju udrel do tváre a hlavy.Bratislavskí príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) agresívneho muža zadržali na zastávke MHD Mokrohájska. Po nasadení pút smeroval do cely policajného zaistenia. Za takéto konanie mu hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody až na tri roky.