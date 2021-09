Agresívny muž vyčíňal v Bolerázi, dohrýzol kamaráta aj policajta (foto)

Sťažoval sa na bolesti

17.9.2021 (Webnoviny.sk) - Dvoch policajtov museli ošetriť v nemocnici po tom, ako ich počas služobného zákroku zranil agresívny 41-ročný muž v obci Boleráz v okrese Trnava.Jedného policajta zasiahol pohárom s vodou, pri obmedzovaní osobnej slobody pohrýzol do prsta policajta z Pohotovostnej motorizovanej jednotky. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž pri zákroku kládol aktívny odpor, policajti ho spacifikovali pomocou elektrického paralyzéra.Policajtov požiadal večer o pomoc 73-ročný obyvateľ obce, ktorému sa neznámy bosý muž vyhrážal zabitím. 41-ročný muž bol podľa polície zmätený, pod vplyvom alkoholu a policajtom tvrdil, že ho chcel kamarát na návšteve v bazéne utopiť. Situáciu vyriešil tak, že ho pohrýzol do nosa a z návštevy utiekol.Počas prítomnosti policajnej hliadky z Trstína sa podozrivý muž začal sťažovať na bolesti v hrudníku a sťažené dýchanie. Na miesto boli preto privolaní záchranári.„Správanie muža sa začalo stupňovať, začal byť vulgárny a správal sa agresívne, až nakoniec odmietol s hliadkou z Trstína komunikovať. Situácia sa vyostrila aj po príchode hliadky Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Trnavy,“ informovala polícia.Vzhľadom na okolnosti posádka RZP muža za asistencie policajnej hliadky previezla do trnavskej nemocnice. Vyšetrovateľka z Trnavy začala vo veci trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa. Celý prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.