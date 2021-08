Agresívny muž začal vyvádzať v sanitke, záchranár skončil so zlomeným prstom (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - So zlomeným prstom skončil záchranár, ktorý sa v sanitke snažil spacifikovať 25-ročného pacienta z Prešova. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová , muž v sobotu 21. augusta večer počas transportu záchrannej zdravotnej služby do nemocnice na vyšetrenie, vo vozidle fyzicky napadol jedného zo zdravotníkov záchrannej služby.„Keď vozidlo zdravotnej služby zastavilo pred urgentným príjmom, muž začal bezdôvodne kopať nohami a udierať rukami do prístrojov i vybavenia sanitky. V tomto konaní sa mu snažila posádka sanitky zabrániť, pričom tento pacient nohou zasiahol ruku záchranára. Spôsobil mu zlomeninu prsta na ruke, ktorá si vyžiada najmenej 42 dní liečby,“ uviedla Ligdayová.Prešovský vyšetrovateľ vzniesol 25-ročnému mužovi obvinenie z trestného činu ublíženia na zdraví a spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. „Nakoľko poškodeným je podľa zákona chránená osoba, obvinenému hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ dodala policajná hovorkyňa.