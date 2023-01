Agresívny, nebezpečný vodič na ceste

V mnohých prípadoch vedie agresívna jazda k nebezpečným nehodám. Byť účastníkom neohľaduplného správania na cestách môže byť nepríjemné a väčšina vodičov si nie je istá, čo v týchto prípadoch robiť. Aké kroky by ste mali podniknúť, aby ste sa vysporiadali s agresívnym vodičom v premávke?

Čo je agresívna jazda?

Na slovenských cestách existuje množstvo príkladov, kedy vodiči nezvládajú jazdu bezstresovo. Frustrujúce dopravné zápchy, šoférovanie za vozidlom, ktoré ide pomaľšie, či opakované státie na svetelnej križovatke dokáže u temperamentnom type pováh vyvolať pocity netrpezlivosti, až zúrivosti. A hoci je prirodzené, že vodiči občas zažívajú hnev, je potrebné mať na pamäti, aby v jeho zápale nepodnikli nebezpečné manévre. O agresívnej jazde sa hovorí vtedy, keď sa vodič dopustí kombinácie dopravných priestupkov, ohrozujúcich iných ľudí alebo ich majetok. Zvyčajne tieto priestupky zahŕňajú nasledovné činnosti:

· Zmena jazdného pruhu bez signálizácie

· Nedodržiavanie odporúčanej vzdialenosti medzi vozidlami

· Kričanie na iného vodiča a nahnevané gestá

· Trúbenie na znak rozčúlenia

· Nesprávne predbiehanie

Agresívna jazda je nezodpovedná, aj keď nie vždy je úmyselná. Niekedy môže byť výsledkom neopatrnosti alebo rozptýlenia. Aj z tohto dôvodu by ste za volant mali sadať s chladnou a rozvážnou hlavou, aby ste sa nezaradili do kategórie ohrozujúcich vodičov. Čo však robiť v prípadoch, keď sa dostanete do prítomnosti osoby, ktorá vedome znepríjemňuje jazdu ostatným vodičom?

Viete, ako reagovať na agresiu na cestách?

Vo všeobecnosti existuje niekoľko vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti, ak sa stanete svedkom cestnej agresie. V prvom rade pamätajte, že zámerný amok na cestách nie je nutne osobný. Dodržiavate predpísanú rýchlosť, no aj napriek tomu sa auto za Vami príliš „lepí“? Nepovažujte to za osobnú urážku – najhoršie, čo môžete urobiť, je eskalovať situáciu tým, že napodobníte jeho nezodpovedný prístup v snahe uškodiť. Zostaňte pokojní a dávajte pozor, aby ste neopätovali jeho reč tela či agresívne konanie, pretože by ste ho mohli ešte viac rozčúliť.

Ak počas jazdy vidíte už v diaľke vozidlo s neprimeranou rýchlosťou, obiehajúce všetko čo má pred sebou, snažte sa mu nestáť v ceste s úmyslom „vrátiť mu to“ a nechajte mu priestor na obiehanie. V opačnom prípade zvýšite riziko zhoršenia danej situácie.

Čakáte v meste na svetelnej križovatke a všimli ste si, že vodič za vami je netrpezlivý? Vyhnite sa očnému kontaktu a na zelenú sa pohnite pokojným – predpísaným tempom. Pokiaľ sa rozbiehate v ľavom pruhu, po chvíli sa zaraďte do pravého, aby vás agresívny vodič mohol obehnúť.

Čo robiť, keď predsa len dôjde k dopravnej nehode?

Ani najopatrnejšia jazda nie je garanciou bezpečia. Defenzíva za volantom síce nadobúda svoj význam, aj napriek tomu môže nehodu zaviniť agresívny vodič. Tu nastupuje PZP – povinné zmluvné poistenie auta. Keď neopatrný vodič spôsobí na vašom aute škodu, vznesiete voči nemu nárok na náhradu škody. Vo výsledku tak budete vyplatení zo škodcovho PZP. Ak by ste v opačnom prípade boli vinníkom Vy, poistné plnenie by bolo poškodenému vyplatené z Vášho PZP. Poistenie auta tak nadobúda významné opodstatnenie.

Kto však pokryje škody na vašom aute, keď ste osoba, ktorá zavinila nehodu? Ak nechcete opravy vozidla financovať z vrecka, mali by ste zvážiť havarijné poistenie. Havarijné poistenie auta je dobrovoľné a kryje akúkoľvek náhodnú udalosť, spôsobenú spomínanou haváriou alebo inou príčinou (vandalizmus, živelná udalosť, krádež a ďalšie). V konečnom dôsledku môžeme tvrdiť, že obozretnosť na cestách znižuje riziko dopravných nehôd, avšak nie vždy sa im dá zabrániť. PZP, havarijné poistenie a iné druhy pripoistení pomôžu v situácii, kedy predsa len došlo k nehode zo strany agresívneho, nesústredeného alebo nerozvážneho vodiča.