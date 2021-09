Agresívny Vlkovčan napadol o rok mladšieho muža, za bitku a kopance môže skončiť v base až na tri roky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.9.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 54-ročný muž z obce Vlková v okrese Kežmarok, hrozí mu za to trojročné väzenie. V jednom z rodinných domov v utorok 31. augusta vo večerných hodinách nadával o rok mladšiemu mužovi, zvalil ho na posteľ a opakovanie udieral a kopal.Napadnutému mužovi sa podarilo ujsť až po tom, ako mu na pomoc prišiel ďalší muž z vedľajšej izby. Útočníka následne zadržala policajná hliadka a umiestnila do cely policajného zaistenia.Poverený príslušník už spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. O prípade dnes informovala hovorkyňa prešovskej krajskej polície Jana Ligdayová.