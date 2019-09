AGRO a ENVIRO rezort: Novely o lesoch a ochrane prírody sú posunom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Bratislava 23. septembra (TASR) - Novela zákona o lesoch a novela zákona o ochrane prírody predstavujú posun v starostlivosti o lesy a v ich ochrane. Uviedlo to pre TASR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na pondelkový brífing opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS).Predseda SaS Richard Sulík za účasti poslankyne Národnej rady (NR) SR za SaS Anny Zemanovej na brífingu uviedol, že agenda lesného hospodárstva by sa mala presunúť spod rezortu pôdohospodárstva pod rezort životného prostredia. Novelu tzv. kompetenčného zákona by NR SR mala prerokovávať 24. septembra.uviedol v reakcii Michal Feik z MPRV SR.Novela podľa Feika tiež sprísňuje podmienky náhodnej ťažby, čím sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu.podčiarkol Feik.Podľa Tomáša Ferenčáka, hovorcu MŽP SR, sa Ministerstvu životného prostredia SR po 17 rokoch podarilo spraviť prvý krok z bludného kruhu ochrany prírody na Slovensku, keď parlament schválil novelu zákona o ochrane prírody.Novela zákona po vstupe do platnosti podľa Ferenčáka zvýši právomoci ochranárov zo Štátnej ochrany prírody SR. Bez ich súhlasu nebudú žiadne výruby v chránených územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany, teda v národných parkoch, chránených krajinných oblastiach, chránených areáloch či v prírodných rezerváciách. Zároveň priamo v texte novela zakazuje plošné výruby vo vzácnych lokalitách, posilňuje pozíciu ochrany prírody pri činnostiach, ktoré môžu zasiahnuť do chránených biotopov.doplnil Ferenčák.uviedla na brífingu Zemanová z SaS.