Agrokomora: Na registráciu do Zelenej nafty zostáva už len týždeň

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) vyzýva všetkých oprávnených poľnohospodárov, aby sa zapojili do projektu Zelená nafta 2019. Do ukončenia registrácie ostáva už len týždeň. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku tak podľa nej apeluje na všetkých pestovateľov a chovateľov, aby nepremeškali príležitosť oživiť slovenský vidiek. Týždeň pred ukončením registrácie bolo prihlásených málo oprávnených žiadateľov.SPPK nie je podľa Holéciovej spokojná s počtom zaregistrovaných žiadateľov.povedala.zdôraznil predseda SPPK Emil Macho.Holéciová zdôraznila, že registrácia do projektu na portáli DataCentra trvá do 9. augusta a vôbec nie je technicky náročná. Ide pritom historicky o prvú štátnu pomoc SR, ktorá bude administrovaná výlučne elektronicky. Prihlasovanie sa zjednodušilo a rovnako aj podávanie doteraz povinných príloh.Hovorkyňa SPPK doplnila, že následne po registrácii bude vyhlásená už samotná výzva. Bez registrácie a vytvorenia konta sa však nemôže o finančné projekty z výzvy na zelenú naftu uchádzať žiadny oprávnený žiadateľ.Poznamenala, že len pestovanie plodín v špeciálnej a špecializovanej rastlinnej výrobe a chov zvierat prinesie väčší rozvoj vidieka a zamestnanosť. Mulčovanie, ničnerobenie na pôde, a pestovanie iba minimálneho počtu plodín podľa nej nikdy neprinesie život na vidiek.Holéciová dodala, že podporu zo štátneho rozpočtu dostanú podnikatelia počas najbližších troch rokov. Ročne to bude 30 miliónov eur.uzavrela hovorkyňa SPPK.