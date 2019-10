Agrokomora: Poľnohospodári pokračujú v jesenných prácach na poliach

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. októbra (TASR) - Poľnohospodári pokračujú v jesenných prácach na poliach. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.Spresnila, že podľa monitoringu, ktorý každý týždeň robí SPPK, je kukurica na zrno pozbieraná na 23 % výmery, slnečnica na 94 %, cukrová repa na 35 % a zemiaky na 82 % výmery. Okrem zberu týchto jesenných plodín poľnohospodári sejú oziminy, ošetrujú repku a dávajú do pôdy potrebné živiny.Práce na poliach podľa Holéciovej plynule pokračujú aj vďaka priaznivému počasiu vo viacerých častiach Slovenska. Aktuálny priebeh počasia si pochvaľujú napríklad galantskí poľnohospodári, ktorí teraz sejú do pôdy aj tvrdú a mäkkú ozimnú pšenicu. Naopak, na Turci dážď v prvej polovici októbra zber plodín spomalil.Priblížila, že poľnohospodári z Levíc, Trnavy a Komárna už stihli pozbierať celú výmeru slnečnice.podčiarkla.Regionálne rozdiely v úrodách podľa nej predpokladajú už od začiatku zberu aj pestovatelia kukurice. Dôvodom je objem zrážok, ktorý spadol v troch pre kukuricu rozhodujúcich mesiacoch - v júni, júli a auguste. Pre chýbajúcu vlahu preto očakávajú pestovatelia nižšiu úrodu ako vlani. Celoslovenský odhad je do 7 ton (t)/ha kukurice na zrno, pričom minulý rok pozbierali v priemere 8,4 t/ha.dodala hovorkyňa SPPK.