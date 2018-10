Agrorezort chce zakázať poľovníkom zastreliť v lese označeného psa

Ilustračné foto. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 31. októbra (TASR) - Zákaz svojvoľne strieľať označených psov v lese, zvýšenie kompetencií poľovníckych hospodárov a menej byrokracie pre poľovníkov. To sú niektoré zo zmien, ktoré prináša nový zákon o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.opísala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).Ministerstvo rokovalo podľa jej slov so všetkými zainteresovanými stranami, odbornými skupinami a verejnosťou.dodala Matečná.Zákonom by sa tak napríklad mala zaviesť do praxe novinka, na základe ktorej sa zakáže poľovníkom strieľať voľne pobehujúcich označených psov.vysvetlila šéfka agrorezortu.Návrhom zákona sa podľa jej slov nastavujú jasné pravidlá aj povinnosti pre poľovníkov, ale aj majiteľov.zdôraznila ministerka.Ak predsa dôjde k usmrteniu voľne sa pohybujúcich označených psov a mačiek v poľovnom revíri užívateľom poľovného revíra alebo držiteľom poľovného lístka, môže vlastník požadovať náhradu škody. Za usmrtenie psa budú podľa ministerstva hroziť sankcie do 3000 eur a zákaz poľovnej činnosti na tri roky. Zákon však zároveň v zmysle ochrany zvieraťa nariaďuje vlastníkom držať psa do vzdialenosti 50 metrov od seba.Ministerstvo pôdohospodárstva pri tvorbe zákona vypočulo aj poľnohospodárov a sprísňuje podmienky pre poľovníkov tak, aby sa limitovali škody na poľnohospodárskych pozemkoch spôsobované zverou. Vyhovelo tiež aj poľovníkom, poľovný lístok sa už bude udeľovať natrvalo.odôvodnil agrorezort.Do zákona sa podľa ministerstva zapracovali aj požiadavky verejnosti týkajúce sa zabezpečenia bezpečnosti počas lovu.opísal generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR Peter Kicko.Nový zákon tiež umožní okresným úradom vyhlásiť zónu so zákazom lovu, napríklad v čase výchovy a kladenia mláďat. Zároveň má byť zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov transparentnejšie.vysvetlil generálny tajomník služobného úradu MPRV SR Jaroslav Regec.Návrh zákona zároveň stransparentňuje a zjednocuje postupy okresných úradov. Odstrániť by sa tak mali často dlhodobo prebiehajúce súdne spory. Tiež sa majú zvýšiť kompetencie poľovníckych hospodárov, ktorí nebudú môcť byť bezdôvodne odvolaní na návrh užívateľa poľovného revíru. Taktiež prestane byť spoplatnený mimoriadny lov, napríklad v prípade nájdenia zranenej srnky na ceste.V rámci zachovania genofondu voľne žijúcich populácií pôvodných druhov zveri pre strednú Európu pribudne v zákone aj zavádzanie chránených poľovných oblastí, kde sa bude dať poľovať len s doprovodom. Návrh zákona pokrýva podľa ministerstva aj zoptimalizovanie početnosti premnoženej zveri v mestách, na cestách, poľnohospodárskych pozemkoch či v lesníctve, vrátane chránených území, kde zver poškodzuje mladé porasty.