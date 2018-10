Agrorezort má na rok 2019 naplánovanú v rozpočte sumu 1,19 mld. eur

Na snímke tabuľa ministerstva pôdohospodárstva. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by malo v roku 2019 hospodáriť so sumou 1,19 miliardy eur. V tom predstavujú rozpočtové prostriedky kapitoly 244 miliónov a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú naplánované vo výške 949 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.Výdavky rezortu pôdohospodárstva sú v návrhu rozpočtu smerované do siedmich oblastí, napríklad na priame platby, rozvoj vidieka či rybné hospodárstvo alebo regionálny rozvoj.Na priame platby je naplánovaná suma 472,15 milióna eur.uvádza sa v návrhu rozpočtu.V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 sú priame platby vyššie o 4,99 milióna eur, teda o 1,07 %. V rámci týchto prostriedkov je rozpočtovaná aj prechodná vnútroštátna platba, ktorá je na rok 2019 navrhnutá v sume 24 miliónov eur v súlade s Koncepciou rozvoja pôdohospodárstva Slovenska na roky 2013 – 2020.Čo sa týka rozvoja vidieka, na tento účel je v návrhu rozpočtu vyčlenená suma 300,56 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2018 je nižšia o 8,88 milióna eur, teda o 2,87 %.uvádza sa v návrhu.Pre oblasť rybného hospodárstva sú na budúci rok naplánované výdavky vo výške 4,07 milióna eur.opísal rezort financií.Výdavky na regionálny rozvoj sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 156 miliónov eur, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu roku 2018 zníženie o 65,4 milióna eur. Medziročnú zmenu ovplyvnilo podľa ministerstva financií zníženie zdrojov EÚ a spolufinancovania. V ďalších rokoch rozpočet vytvára priestor na zabezpečenie výdavkov regionálneho rozvoja až do výšky 541 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 386 miliónov eur.