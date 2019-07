Agrorezort má pre výskyt afrického moru pripravený pohotovostný plán

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR má pre prípad podozrenia a výskytu afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky pripravený Národný pohotovostný plán. Uviedol to pre TASR Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV SR v reakcii na vyjadrenia hnutia Sme rodina - Boris Kollár." informoval Hrežík.Šíreniu ochorenia, akým je AMO, nie je podľa Hrežíka možné zabrániť. Slovenská republika vďaka opatreniam dlhodobo odolávala, a to aj napriek tomu, že sa toto ochorenie vyskytlo u väčšiny susedných štátov už pred niekoľkými rokmi (Poľsko, Ukrajina, Česká republika, Maďarsko).," dodal Hrežík.Opozičné hnutie Sme rodina so znepokojením prijalo informáciu o prvom výskyte afrického moru ošípaných na Slovensku v obci Strážne v okrese Trebišov. "," priblížilo v stanovisku hnutie.