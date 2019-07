Agrorezort odmietol obvinenia Slovenskej aliancie moderného obchodu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR odmietlo obvinenie Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), podľa ktorého je zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v rozpore s európskym právom. Európske združenie obchodníkov EuroCommerce, ktorého členom je aj SAMO, podalo tento týždeň na Európsku komisiu (EK) sťažnosť na zákon.reagoval na kritiku SAMO hovorca rezortu Michal Feik. Zákon podľa MPRV prináša vyváženejšie a férovejšie zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi potravín a obchodnými reťazcami, skracuje lehoty splatnosti faktúr, vytvára možnosť podávania anonymných podnetov, zavádza lepšiu kontrolu a sprísňuje sankcie za porušenie.SAMO sa nepáči okrem iného ani nepriama novelizácia zákona o potravinách, ktorá zrušila odkladný účinok riadne podaných opravných prostriedkov, a teda aj povinnosť zaplatiť pokutu až na základe právoplatného rozhodnutia.upozornila SAMO.Kritike sa nevyhlo ani usmernenie ministerstva, ktoré spresňuje výklad ustanovenia zákona o nadpolovičnom zastúpení slovenských výrobkov v propagačných letákoch. Podľa obchodníkov usmernenie zavádza viacero pojmov, výklad ktorých bude čisto na ľubovôli kontrolného orgánu. To umožní kontrolórom subjektívne posudzovanie a podľa SAMO tak vystavuje ministerstvu bianko šek na udeľovanie miliónových pokút obchodným reťazcom.Podľa Feika je však svojvoľné udeľovanie pokút absolútne vylúčené.uviedol hovorca.Ministerstvo v stanovisku zopakovalo, že dôvodom prijatia novej legislatívy bolo zneužívanie ekonomickej sily jedného z účastníkov obchodného vzťahu, väčšinou na úkor dodávateľa. Prejavovalo sa to najmä formou rôznych peňažných alebo nepeňažných plnení dodávateľa nad rámec dohodnutej kúpnej ceny. Išlo napríklad o rôzne skryté zľavy z kúpnej ceny, vynútené poplatky za marketing, jednostranne nevyvážené zmluvné vzťahy, dlhé splatnosti faktúr alebo platby za zaradenie do registra dodávateľov.