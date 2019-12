Agrorezort odporúča nepúšťať vianočného kapra späť do vody

Ilustračná foto. Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Pustiť živého vianočného kapra späť do vody znamená preňho istú, pomalú a bolestivú smrť. Agrorezrot preto odporúča každému kupujúcemu využiť možnosť usmrtenia živej ryby priamo na predajnom mieste a minimalizovať tak jej ďalší stres. Upozornil na to Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Ryba, ako studenokrvný živočích, je podľa Hrežíka závislá od teploty okolitého prostredia. Pri nízkej teplote nie je schopná dlhodobo "fungovať", preto v prírode v zime hibernuje. Odpočíva v lóžach, ktoré si pripravuje už na jeseň a tlmí tam všetky svoje životné funkcie na minimum. Kapry spomalia svoj metabolizmus a využívajú len minimum energie. Kapor vypustený do prírody na Vianoce, už nemá šancu pripraviť sa na prežitie zimy a v priebehu niekoľkých dní až týždňov umiera.Okrem toho, vianočné kapry pred predajom dlho žijú z vlastných tukových zásob, ktoré si nazhromažďujú, aby prežili zimu. Počas transportu a predaja tieto zásoby zužitkujú a stratia potrebnú zásobu energie, aby prežili až do jari.uviedla Gabriela Matečná (SNS), podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.