Agrorezort: Političky A. Zemanová a J. Halgašová klamú verejnosť

Bratislava 23. augusta (TASR) - Političky opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Anna Zemanová, poslankyňa Národnej rady SR, a Jarmila Halgašová, tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo, klamú verejnosť. Budú čeliť žalobe. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík v reakcii na štvrtkový brífing SaS.Zemanová a Halgašová vo štvrtok informovali, že SaS podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci pozmeňovania údajov v informačnom systéme Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).Najokatejším prípadom, ako systém agropodpôr funguje, ktorý napadol aj Najvyšší súd (NS) SR, je podľa Halgašovej medializovaný škandál exposlankyne strany Smer-SD Ľubice Roškovej, prezývanej na východe Slovenska "grófka", ktorej PPA rozdávala "šťavnaté dotácie, snáď podľa toho, či pršalo alebo svietilo slnko", a to nielen na betónové plochy. "V roku 2017 poberala dotácie v rôznych obciach, na záhumienky v malých výmerách, ale v celkovej výmere 180 hektárov. Skutoční majitelia pozemkov ani netušili, že za to, že oni na záhumienkoch pracujú, niekto za nich poberá peniaze," poznamenala Halgašová.povedala Halgašová. Stranou SaS medializované rozhodnutie NS SR je podľa nej x-tým dôkazom v poradí, že ministerka Gabriela Matečná (SNS) má odstúpiť zo svojho postu.Podľa Machalíka PPA podnikne právne kroky voči predstaviteľkám SaS, ktoré klamú a očierňujú prácu zamestnancov PPA.podčiarkol hovorca MPRV.Machalík zároveň doplnil, že predstaviteľkami SaS na brífingu prezentovaný rozsudok NS SR, v ktorom ide o rodinný spor o užívanie pôdy otca so synom v sume asi 1000 eur o tzv. priame platby na plochu z roku 2013, v ktorom trestné oznámenia otca, ktorý aktuálne spor vyhral, odmietli polícia aj prokuratúra, konštatuje len to, čo PPA dodržiava.podčiarkol Machalík.dodal v reakcii Machalík.priblížila vo štvrtok na brífingu SaS Halgašová. V rozhodnutí NS SR sa podľa nej píše, že "pokiaľ sa vyplatí dotácia (priama platba) pre tretiu osobu bez súhlasu oprávneného užívateľa, prípadne dokonca proti jeho vôli, nemôže sa úspešne uchádzať o priznanie podpory, pretože jej chýba základný a kľúčový predpoklad, ktorým je právo užívania k pôde".