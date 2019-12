AGROREZORT: Škandály nemeckých potravín sa množia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) – Škandály nebezpečných nemeckých potravín, ktoré sa dostali na Slovensko, sa množia. Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS) preto rokovala s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom. Informoval o tom hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Vladimír Machalík.uviedla Matečná.Machalík pripomenul, že na jeseň prepukol v EÚ škandál veľkého nemeckého výrobcu mäsových výrobkov firmy Wilke, po konzumácii ktorých zomreli v Nemecku traja ľudia a ďalších 37 sa nimi otrávilo. Tieto výrobky sa dostali pod 13 rôznymi značkami až do 21 krajín EÚ vrátane Slovenska. Plesnivé mäso mali zamestnanci nemeckej firmy čistiť, krájať a prebaľovať. Zhnité mäso mali miešať s čerstvým a prekrývať to ochucovadlami. Vyšetrovanie však ukázalo, že nemecké úrady objavili v skladoch spoločnosti Wilke nebezpečnú listériu ešte v marci, nezakročili však. Až v polovici augusta upozornil iný nemecký štátny orgán pre infekčné choroby úrady, tie však začali konať až po 8 dňoch. Závod napokon zatvorili začiatkom októbra.Hovorca rezortu upozornil, že koncom októbra tohto roku zasa nemecký reťazec DM drogerie markt musel z obchodov aj na Slovensku sťahovať bio kuracie mäso na prípravu príkrmu pre deti od štvrtého mesiaca života pod privátnou značkou dmBio. Mohli do neho totiž uniknúť čiastočky modrej fólie. Ide o druhý prípad firmy so sťahovaním potravín určených pre deti v tomto roku. V marci 2019 zvolávala dva druhy ovocných detských príkrmov v bio kvalite pod privátnou značkou babylove pre riziko zvýšenej hladiny nebezpečných aflatoxínov, ktoré vznikajú ako produkt metabolizmu plesní. V roku 2018 zasa sťahovala detské príkrmy tejto značky, keď sa zistilo, že sa v nich nachádzajú zvyšky čistiaceho prostriedku s obsahom chlóru.Viaceré krajiny západnej Európy vnímajú podľa Machalíka krajiny na východe predovšetkým ako trhy pre svoje výrobky. "dodala Matečná.