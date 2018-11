Agrorezort: Zákon o neprimeraných podmienkach má aj generálnu klauzulu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 5. novembra (TASR) - Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami zavádza aj tzv. generálnu klauzulu neprimeranej podmienky, ktorej porušenie bude sankcionovateľné. Vyplýva to z návrhu zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý by mal v utorok (6.11.) prerokovať a schváliť na výjazdovom rokovaní vládny kabinet.Návrh zákona podľa MPRV reaguje na skúsenosti získané z aplikácie súčasne platného zákona číslo 362 z roku 2012 o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, a to tak na strane orgánov štátnej správy, ako aj na strane dodávateľov potravín a odberateľov potravín.spresnil v dôvodovej správe agrorezort.Súčasný výkon kontroly sa podľa MPRV SR spravuje zákonom o kontrole v štátnej správe, ktorý vo viacerých aspektoch nevyhovuje na účely výkonu kontroly.dodal agrorezort. Návrh zákona sa podľa MPRV predkladá na rokovanie vlády s rozpormi.