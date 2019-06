AHL: Jurčo strelil víťazný gól Charlotte, Checkers vyrovnali sériu

Tomáš Jurčo, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

2. zápas finále play off AHL:

Charlotte Checkers - Chicago Wolves 5:3 /JURČO za domácich 1+0/



/stav série: 1:1/

New York 3. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo rozhodol v noci na pondelok svojím gólom o víťazstve Charlotte Checkers nad Chicagom Wolves 5:3 v druhom súboji finále play off zámorskej AHL. Domáci Checkers vyrovnali stav série o Calderov pohár na 1:1.Jurčo strelil v 39. minúte víťazný gól Charlotte, keď strelou z prvej z pravého kruhu prelomil nerozhodný stav 3:3. Bol to pre neho siedmy presný zásah a 15. bod (7+8) v 15 zápasoch v prebiehajúcich vyraďovacích bojoch. Slovenského útočníka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia.Dvadsaťšesťročný Jurčo sa usiluje o zisk svojho druhého Calderovho pohára, prvýkrát túto trofej vybojoval ešte v roku 2013 ako hráč Grand Rapids Griffins, farmy Detroitu.Tretí duel série hranej na štyri víťazstvá je na programe v noci na štvrtok na ľade Chicaga (2.00 SELČ).