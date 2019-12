AHL: Lantoši a Jurčo skórovali, Cehlárik zaznamenal asistenciu

Róbert Lantoši, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

New York 1. decembra (TASR) - Traja slovenskí hokejisti sa bodovo presadili v noci na dnes v nižšej zámorskej súťaži AHL. Róbert Lantoši prispel svojim šiestym presným zásahom v sezóne k triumfu Providence na ľade Charlotte 4:1. Asistenciu pri jeho góle si pripísal Peter Cehlárik. Pre Providence to bola tretia výhra za sebou.Víťazný gól Bakersfieldu v domácom súboji s Ontariom (3:1) zaznamenal útočník Tomáš Jurčo. V šiestom dueli za Condors to bol jeho piaty bod (3+2). Dva predchádzajúce zápasy vynechal.