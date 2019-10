AHL: Lantoši s Cehlárikom doviedli Providence k výhre

Peter Cehlárik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. októbra (TASR) - Dvojica slovenských útočníkov Peter Cehlárik a Róbert Lantoši priviedla v noci na stredu v zámorskej AHL hokejistov Providence Bruins k víťazstvu 4:0 na ľade Bridgeportu Sound Tigers. Obaja zaznamenali zhodne gól a asistenciu, okrem toho si pripísali aj plusový bod. Lantošiho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu, Cehlárika za tretiu.Pre Cehlárika to bol už tretí viacbodový zápas v prebiehajúcom ročníku. Po zranení síce naskočil do hry až v polovici októbra, v piatich tohtosezónnych dueloch v drese Providence však nazbieral až sedem bodov (5+2). Lantoši získal v štyroch vystúpeniach štyri body (2+2).