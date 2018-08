AI viní štáty EÚ zo smrti migrantov v Stredozemnom mori

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Rím 8. augusta (TASR) - Štáty Európskej únie sú zodpovedné za vysoký počet mŕtvych migrantov v Stredozemnom mori počas tohto leta. Vyhlásila to v stredu medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI).Podporovanie líbyjskej pobrežnej stráže v tom, aby nedovoľovala lodiam s migrantmi vyplávať zo severnej Afriky smerom do Európy, a ich vracanie nazad do Líbye podľa AI bráni dôležitej práci mimovládnych organizácií.povedal výskumník AI v oblasti migrácie a azylu Matteo de Bellis.Ako v tlačovej správe informovala Kristína Kironská z AI Slovensko,Počet zadržaných počas posledných mesiacov vzrástol na viac než dvojnásobok - zo 4400 v marci na viac než 10.000 na konci júla.dodal de Bellis, podľa ktorého sú plány na rozšírenie tejto politiky externalizácie v celom regióne hlboko znepokojujúce.Od začiatku tohto kalendárneho roka zomrelo v Stredozemnom mori podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) spolu 1514 migrantov, z toho 721 v júni a júli.