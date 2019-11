Airbus má šancu získať obriu objednávku od aerolínií Air Arabia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dubaj/Paríž 13. novembra (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus má veľkú šancu získať obriu objednávku na minimálne 100 lietadiel od leteckej spoločnosti zo Spojených arabských emirátov (SAE) Air Arabia. Kontrakt by mohli oznámiť už na budúci týždeň. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje z leteckého sektora.Spoločnosť rokovala s Airbusom aj s konkurenčným Boeingom a uviedla, že rozhodnutie bude známe do januára. Ako uviedli dva zdroje pre Reuters, očakáva sa, že víťazom bude Airbus, pričom je možné, že oznámenie padne už počas aerosalónu v Dubaji. Ten sa bude konať od 17. do 21. novembra. Airbus ani Air Arabia sa k informáciám nevyjadrili.Nízkonákladové aerolínie Air Arabia už dlhší čas zvažujú objednávku až na 120 lietadiel. Takáto objednávka by ich súčasnú flotilu úzkotrupých lietadiel zvýšila viac než dvojnásobne. Momentálne má Air Arabia 55 strojov, pričom ide iba o lietadlá firmy Airbus A320.Rozhodnutie pritom padne v období, keď je situácia pre Boeing po uzemnení jeho modelu 737 MAX v dôsledku dvoch tragických nehôd veľmi nepriaznivá. Boeing najnovšie očakáva, že lety so 737 MAX sa obnovia v januári. Pôvodne firma predpokladala, že lety uzemnených strojov by sa mohli obnoviť už v tomto kvartáli.