Airbus počíta s vysokým dopytom po dopravných lietadlách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. septembra (TASR) - Európsky letecký koncern Airbus počíta v najbližších 20 rokoch s pokračovaním rastu dopytu po dopravných lietadlách.Airbus vo svojej prognóza očakáva, že v rokoch 2019 až 2038 bude potrebných 39.210 nových osobných a nákladných lietadiel. To je približne o 1800 viac v porovnaní s vlaňajšou predpoveďou pre najbližších 20 rokov. Výhľad koncernu sa v prípade osobných lietadiel týka strojov s minimálne 100 sedadlami. Globálna flotila lietadiel sa podľa Airbusu mala do roku 2038 viac než zdvojnásobiť takmer na 48.000 strojov.Očakávaný nárast sa týka predovšetkým lietadiel so stredným doletom, ako sú Airbus A320neo alebo aktuálne uzemnené lietadlá Boeingu 737 Max. Na takéto stroje pripadajú dobré tri štvrtiny prognózovaného dopytu.