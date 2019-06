Airbus predstaví na veľtrhu v Paríži nový model aj s objednávkami

Airbus A-321. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 17. júna (TASR) - Európsky výrobca lietadiel Airbus predstaví v pondelok v leteckom veľtrhu v Paríži diaľkovú verziu svojho lietadla A321neo. Jeho cieľom je presadiť sa na trhu strojov pre diaľkové lety na úkor svojho rivala, amerického koncernu Boeing.Európsky výrobca by mal v priebehu týždňa oznámiť takmer 200 objednávok na nový model A321XLR. Uviedli zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.Parížsky veľtrh, najväčšia výročná udalosť v leteckom priemysle, ktorý sa strieda s britskou Farnborough Airshow, je už tradične súbojom medzi obchodnými tímami Airbusu a Boeingu o objednávky komerčných lietadiel.Analytici však očakávajú, že tento rok bude dopyt relatívne utlmený vzhľadom na spomaľovanie ekonomík, napätie v obchode a geopolitickú neistotu. Tieto faktory znepokojujú letecké spoločnosti, čo podčiarklo aj varovanie nemeckých aerolínií Lufthansa pred slabším ziskom.Airbus a Boeing tiež zápasia s vlastnými problémami. Americký koncern sa snaží uviesť svoj najpredávanejší model Boeing 737 MAX späť do prevádzky po jeho uzemnení v dôsledku dvoch tragických havárií. Airbus sa zase musí zaoberať dlhotrvajúcim korupčným škandálom.Šéf Boeingu Dennis Muilenburg v nedeľu (16. 6.) povedal, že na parížskom veľtrhu oznámi nové objednávky, pričom zdôraznil, že jeho hlavným cieľom je bezpečnosť.Analytici očakávajú na veľtrhu od 400 do 800 nových objednávok komerčných lietadiel a záväzkov. Na porovnanie, vlani vo Farnborough to bolo 959 objednávok.Airbus A321XLR má byť najdlhším z užších modelov lietadiel, pretože letecké spoločnosti sa snažia maximalizovať flexibilitu lietadiel s jednou palubou a nižšou spotrebou paliva. S doletom zhruba 7500 kilometrov prekoná Boeing 757 a zaradí sa medzi stroje určené na diaľkové lety. V tomto segmente dominujú širšie a na prevádzku nákladnejšie lietadlá.Ale v odborných kruhoch sa diskutuje aj o tom, či si cestujúci môžu užiť dlhé lety v stredne veľkých strojoch a za akú cenu.