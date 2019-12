AIS sa cez rok venovala rómskej segregácii aj reprodukčným právam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. decembra (TASR) – Policajná razia v Moldave nad Bodvou, segregácia rómskych detí na Slovensku či reprodukčné práva žien a dievčat a pokusy zo strany parlamentu o obmedzovanie ich práv boli hlavnými témami, ktorým sa organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) venovala počas roka 2019. Zhrnula to jej kampaňová koordinátorka Natália Šmídová v utorok v Bratislave.AIS v súvislosti s raziou organizovala rôzne verejné diskusie a monitorovala všetky súdne pojednávania. Spolu s inými organizáciami tiež vyvíjala intenzívny tlak na poslancov, poslankyne a verejnosť práve pre zákon, ktorý má ženám a dievčatám buď úplne zakázať interrupcie, alebo skrátiť dobu, počas ktorej môžu interrupcie podstúpiť. Organizácia sa zamerala aj na práva žien a Istanbulský dohovor.Segregácia rómskych detí na Slovensku je podľa AIS tiež jedným z veľkých problémov. AIS spolu s Európskym strediskom pre práva Rómov vydali správu k segregácii rómskych detí vo vzdelávaní, ktorá upozorňuje na to, že rómskym deťom sa systematicky upiera právo na vzdelanie.Riaditeľ AIS Rado Sloboda spomenul aj konflikty a krízy, ktoré prebiehajú vo svete, ako napríklad situácia v Turecku. Podľa jeho slov tento rok rezonovala hlavne skrz vojenskú ofenzívu v severnej Sýrii, situáciu v Hongkongu či utláčanie Ujgurov alebo Tibeťanov v Číne.povedal Sloboda a upozornil aj na to, že na tureckých rozhodnutiach do veľkej miery závisí to, ako sa bude vyvíjať situácia s migráciou v Európe.Čína podľa Slobodových slov neváha použiť brutálnu silu, ako ľudia mohli vidieť napríklad v Hongkongu a zároveň opísal aj situáciu, v ktorej sa nachádzajú Ujgurovia, na ktorých Čína aplikuje značný technologický dohľad a Tibeťanov, ktorých deti presúva do internátnych škôl v Pekingu, kde sa ich snažia asimilovať.Na záver doplnil potrebu konať a bojovať proti klimatickej kríze, ktorá je environmentálnym problémom rovnako, ako aj ľudskoprávnym problémom.