Aj 6 minút prevencie môže byť kľúčových: alkoholu to stačí na poškodenie mozgu dieťaťa Foto: Freeimages Foto: Freeimages

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (OTS) - Mladý organizmus nie je schopný naraz spracovať väčšie množstvo alkoholu – ten môže poškodiť mozog už do 6 minút. Prieskumy pritom odhaľujú, že na Slovensku majú skúsenosti s alkoholom aj 10 ročné deti, no až 83 % slovenských rodičov prevenciu alkoholu v súvislosti so svojimi deťmi vôbec nerieši.Vekové rozpätie medzi 11 a 18 rokmi je veľmi háklivým obdobím, keď sú mladí ľudia obzvlášť citliví na vonkajšie vplyvy. Počas tohto náročného obdobia dospievania čelia aj tendencii siahnuť po poháriku alkoholu, ktorý by im mal pomôcť vyrovnať sa so všetkými podnetmi a zmenami.,“ hovoríz občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom.Za pravdu mu dávajú aj najnovšie štúdie, ktoré ukazujú, že mozog tínedžera prechádza významnými zmenami a práve alkohol môže mať výrazný vplyv na hladinu hormónov súvisiacich s pubertou, ale aj na správanie. Mladiství majú totiž menej schopností vyrovnať sa fyzicky aj emocionálne s účinkami alkoholu.V súvislosti s mladistvými síce predajcovia alkoholu v SR nemajú právo legitimovať podozrivo primlado vyzerajúcu osobu, ale môžu jej odmietnuť obsluhu a následne zostáva na vôli takéhoto potenciálneho zákazníka, či preukáže svoju plnoletosť. Podľa závažnosti prípadu sa pokuta za predaj alkoholu neplnoletej osobe môže pohybovať vo výške od 166 eur do 6 640 eur. Pri úmyselnom trestnom čine opakovaného podávania alkoholických nápojov mladistvým prichádza do úvahy odňatie slobody až na tri roky.,“ konštatujeOdborník odporúča aj osobný príklad a to priamo od rodičov, ktorí sú najbližšími ľuďmi pre deti a tínedžerov: „“ upozorňuje psychológ“ objasňuje psychológ. Keď sa k tomu pridruží sklon k ´adrenalínovým´ zážitkom, ktoré im ponúkajú niečo navyše oproti bežnému životu, a ešte aj pokušenie experimentovať, niet divu, že často siahnu po poháriku. Nezanedbateľnými sekundárnymi rizikami sú napríklad nechránený sex, šoférovanie pod vplyvom či strata zábran páchať kriminálnu činnosť.Austrálska organizácia National Health and Medical Research Council tiež varuje, že užívanie alkoholu u adolescentov sa prejavuje o 10 % menej rozvinutým hipokampom, teda oblasťou mozgu, ktorá je spojená s dlhodobou pamäťou a priestorovým uvedomovaním si.“ dodáva na záver. Štatistiky hovoria, že približne 4 z 10 ľudí, ktorí začali piť alkohol pred dosiahnutím veku 15 rokov, sa napokon stali závislými.