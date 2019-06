Aj Česi v Belgicku sa pridali k občianskym protestom proti Babišovi

Na archívnej snímke účasníci masového protestu za demisiu premiéra Andreja Babiša, českej ministerky spravodlivosti Marie Benešovej a za nezávislosť justície na Václavskom námestí v Prahe 4. júna 2019. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 18. júna (TASR) - Vyše dvesto Čechov žijúcich v Bruseli sa v utorok večer zúčastnilo na podujatí s názvom Česi v Belgicku chcú demisiu Andreja Babiša. Zuzana Pilzová, jedna z organizátoriek občianskej protestnej akcie uviedla, že podujatie je prejavom solidarity s protestnými akciami Milion chvilek pro demokracii, ktoré sa konali alebo sa pripravujú v mestách Českej republiky.Schumanovo námestie v Bruseli, v tesnom susedstve inštitúcií EÚ, miesto častých podujatí občianskeho charakteru, sa v utorok večer zaplnilo desiatkami Čechov, ich hostí, predstaviteľmi médií a prítomní boli aj zástupcovia Európskeho parlamentu.Organizátori vo výzve, ktorá sa šírila prostredníctvom sociálnych sietí uviedli, že sa hanbia za konanie premiéra Andreja Babiša, ktorý svojím "nezodpovedným a neprijateľným správaním" poškodzuje inak dobré meno Českej republiky. Toto podujatie podľa ich výzvy treba vnímať ako súčasť "historicky najväčších protestov" v novodobých dejinách ČR, pričom "Bruselčania" podporili demonštrácie v ďalších 313 českých mestách a obciach.Demonštranti v Bruseli sa vyslovili za prijatie poistiek nezávislosti justície a demisiu ministerky spravodlivosti Marie Benešovej, vyzvali koncern Agrofert, aby vrátil všetky neoprávnene získané dotácie EÚ, požadovali koniec dotácií, daňových úľav, investičných stimulov a štátnych zákaziek pre Agrofert, vyzvali Babiša, aby sa zbavil vlastníctva médií a aby odstúpil z premiérskej funkcie.uviedla Pilzová. Dodala, že účastníci podujatia pomenovali hlavné body, s ktorými nesúhlasia. Sú to zásahy do nezávislosti súdnictva, celkovo podkopávanie právneho štátu a najmä bezprecedentné, dlhodobé a systematické zneužívanie európskych dotácií.Pilzová potvrdila, že zorganizovať protest bol pôvodný nápad českej komunity v Belgicku.opísala situáciu.Demonštranti prišli okrem českých vlajok aj s pútačmi prirovnávajúcimi Babiša k Hrabišovi alebo s odkazom "Babiš už nás nebabíš". Previazanie na dianie v domovskej krajine a na chystaný mohutný protest v Prahe na Letnej symbolizoval aj plagát "Brusel zdraví Letnou, není nám to jedno!"(spravodajca TASR Jaromír Novak)