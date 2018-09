Aj chudobným rodičom sa môže narodiť bohaté dieťa, ak ho nebudú učiť svojim zvykom

Príprava na vysokoškolské štúdium (19 rokov)

Príprava na štart do života (24 rokov)





Suma na konci

10 600 €

16 400 €





Investovaná suma

5 400 €

6 800 €





čistý výnos

5 200 €

9 600 €







Voľba formy sporenia je individuálna a závisí od viacerých faktorov, ako je dĺžka sporenia, jeho účel a predpokladaná cieľová suma. Kritériom je samozrejme aj prístup rodiča k riziku.K možnostiam, ako sporiť dieťaťu na lepšiu budúcnosť sa vyjadril Ondrej Broska z TOWER Finance. " Najdôležitejším faktorom pri sporení, bez ohľadu na jeho formu, je pravidelnosť – teda, aby sa sporenie stalo súčasťou nášho mesačného rozpočtu a nesporili sme len vtedy, keď nám na konci mesiaca zostanú voľné finančné prostriedky. Keďže peniaze odkladáme deťom na dlhšiu dobu, netreba sa báť investovať aj do dynamických fondov. Na dobu 12 rokov a viac je to bezpečná voľba, na kratšiu dobu by som volil menej dynamickú stratégiu."Pomerne často využívanou formou sporenia je sporenie na vkladnej knižke. Jeho nevýhodou je však nízke úročenie, ktoré je len okolo 0,5%, pričom priemerná inflácia je okolo 2%. Finanční odborníci neodporúčajú tiež sporenie do fondov cez poistné produkty, kde sa sporiteľ ukracuje o zisk. Kvôli nízkemu zhodnoteniu sa neodporúča ani sporenie na sporiacom účte.Množstvo ľudí odkladá peniaze doma. Nevýhodou takto uložených peňazí je okrem toho, že sa nezhodnocujú aj to, že sa zväčša minú. Dieťa potrebuje nový bicykel alebo telefón a rodič na jeho kúpu použije peniaze, ktoré pôvodne sporí dieťaťu na vysokú školu, či ľahší štart do života,” hovorí Ondrej Broska z TOWER Finance.Stále obľúbenejším spôsobom je investovanie do podielových fondov. Dlhodobo zarábajú viac ako bankové vklady a náklady sú neporovnateľne nižšie ako pri investovaní cez poistenie. V konečnom dôsledku prinesú rodičovi a dieťaťu vyšší výnos.Väčšina rodičov by určite potvrdila, že výdavky spojené s deťmi rastú spolu s ich vekom. Je veľký rozdiel, ak sporí rodič svojmu dieťaťu hneď od narodenia alebo začne neskôr."Ak by rodičia deťom odkladali iba prídavok na dieťa, ktorý dostáva každý rodič od úradu sociálnych vecí a rodiny, ktorý je v roku 2018 stanovený na 23,68 €, tieto peniaze by mohli investovať na vysokoškolské štúdium alebo na lepší štart do života po štúdiu. Vysokoškolské štúdium na Slovensku stojí v priemere 15 000 €. Je jednoduchšie sporiť 8 rokov každý mesiac 50 €, ako naraz nájsť 15 000 €. Rodič, ktorý začne o 10 rokov neskôr, musí svoju platbu takmer strojnásobiť. Kto sa pripravuje dlhšie obdobie, má väčšiu istotou, že deťom zabezpečí to, čo budú potrebovať, " dodáva Ondrej Broska z TOWER Finance.*kalkulované pri výnose 6,5% p.a.