 10. októbra 2025

10. októbra 2025

Aj Dara Rolins a Jaro Slávik mieria na Slovak & Czech Gala Night v Dubaji


Kultúrno-spoločenské podujatie Slovak & Czech Gala Night sa blíži a odštartovalo oficiálne odpočítavanie. Tento jedinečný večer v Armani Hotel pod Burj Khalifou prinesie spojenie luxusu, kultúry a ...



image00071 676x380 10.10.2025 (SITA.sk) - Kultúrno-spoločenské podujatie Slovak & Czech Gala Night sa blíži a odštartovalo oficiálne odpočítavanie. Tento jedinečný večer v Armani Hotel pod Burj Khalifou prinesie spojenie luxusu, kultúry a prestížneho networkingu pre profesionálnu i spoločenskú elitu.


Medzi potvrdenými hosťami sú Dara Rolins, Jaro Slávik, DJ Milan Lieskovský, svetovo uznávaný barman Erik Lorincz, sólista Abú Dhabí filharmónie Boseon Cho, lekárka Alena Pallová, podnikateľka Gabriela Rumanová a dizajnéri Katarína Augustinič a Erik Pastucha zo štúdia Studio e.

Prekvapenie pre hostí


Počas večera budú odovzdané špeciálne ocenenia – na mieru navrhnuté trofeje z krištáľu Lasvit, ktoré vznikli exkluzívne pre tento gala event. Každé ocenenie je umeleckým dielom a symbolizuje spojenie prestíže, tradície a inovácií.

O výnimočný moment sa postará Tatiana Ondrejková, CEO spoločnosti Pelikán. V spolupráci s Pelikán Elite Club pripravila pre hostí špeciálne prekvapenie, ktoré organizátori zatiaľ nechávajú ako tajomstvo.

Atmosféra v znamení elegancie


Partnerom večera je automobilka Škoda, ktorá tento rok oslavuje 130 rokov svojej histórie a zároveň potvrdzuje svoje pôsobenie v regióne Blízkeho východu. Hostia sa môžu tešiť na prezentáciu ikonických aj najnovších modelov značky.

Galavečer ponúkne privátnu večeru pri novo spustených fontánach, kde hostia získajú exkluzívny výhľad na šou mimo davov turistov. Atmosféra sa bude niesť v znamení elegancie — v záhradách Armani Hotel, priamo pod žiarivou Burj Khalifou, v príjemných 30 °C októbrového večera v Dubaji.

„Od začiatku som chcela, aby gala spojilo biznis, kultúru, architektúru, módu i medicínu – a aby každý hosť cítil, že je súčasťou niečoho výnimočného,“ zdôrazňuje organizátorka Mária Fuseková, zakladateľka TRIM Real Estate.

Slovak & Czech Gala Night vytvorí priestor pre podnikateľov, investorov, architektov, právnikov, lekárov, dizajnérov, umelcov aj osobnosti šoubiznisu. Organizátori očakávajú stovky účastníkov z rôznych oblastí, čo robí z podujatia jeden z najprestížnejších networkingových večerov roka.


Zdroj: SITA.sk - Aj Dara Rolins a Jaro Slávik mieria na Slovak & Czech Gala Night v Dubaji © SITA Všetky práva vyhradené.

