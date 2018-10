Aj hendikepovaní majú možnosť šoférovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 3. októbra (TASR) – Aj zdravotne postihnutí môžu riadiť auto.povedal pre TASR Karol Najdek, ktorý sa vo svojej autoškole už päť rokov venuje aj výcviku vodičov s hendikepom.Najdek priblížil, že v autoškole, ktorá má pobočky v Žiline, Čadci a Kysuckom Novom Meste, mali doteraz vo výcviku deväť hendikepovaných vodičov. Títo ľudia mali rôzne zdravotné znevýhodnenia, napríklad chýbajúcu končatinu, ochrnutú časť tela po mozgovej príhode, poruchu chrbtice či nemohli pohybovať nohami, takže potrebovali auto na ručné riadenie.Inštruktor vo všeobecnosti odporúča hendikepovaným vodičom uprednostniť autá s automatickou prevodovkou.radí. Spôsobilosť na získanie vodičského preukazu musí podľa Najdeka u každého človeka určiť lekár. Na inštruktorovi ostáva, aby jeho odporúčania rešpektoval a zistil, či je človek prakticky schopný viesť motorové vozidlo.Najdek vysvetlil, že s hendikepovaným uchádzačom vždy ešte pred kurzom zájde na cvičisko a tam sa ukáže, či má šancu naučiť sa všetky potrebné zručnosti.konštatoval.Dvadsiatnik Martin, ktorého na invalidný vozík pripútala detská mozgová obrna, hovorí, že vždy mal sen šoférovať auto. Obavy, či to zvládne, mali skôr jeho blízki. On však opisuje:Cesta za získaním vodičského preukazu nebola podľa jeho slov jednoduchá.zhrnul.Martin neskôr absolvoval vodičský výcvik a skúšku pozostávajúcu zo štandardných častí – písomného testu, cvičiska a jazdy. Dnes je aj on držiteľom vodičského oprávnenia.