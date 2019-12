Aj Hochfilzen bez slovenskej ženskej štafety, Poliaková ochorela

Na snímke slovenská biatlonistka Terézia Poliaková. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hochfilzen 12. decembra (TASR) - Slovensko nepostaví ženskú štafetu ani v 2. kole biatlonového Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene. Dôvodom je absencia Terézie Poliakovej, ktorá v úvode týždňa ani neodcestovala do dejiska kvôli chorobe.informoval portál biatlon-info.sk.Slovenky museli oželieť účasť v štafete aj v úvodnom podujatí vo švédskom Östersunde. Tam si zranenie kolena v tréningu privodila Paulína Fialková. Vlaňajšia šiesta žena v celkovom poradí SP musela zo Švédska odcestovať domov do Banskej Bystrice, kde absolvovala lekárske vyšetrenia, diagnostiku a rehabilitáciu. Po nich sa ukázalo, že jej meniskus nie je to natoľko poškodený, aby musela ukončiť sezónu.