 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Aj keby mal syn vytetovanú Karkulku, aj tak by ho spochybňovali, tvrdí Tibor Gašpar – VIDEO


Aj kedy mal šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar vytetovanú Karkulku, spochybňovali by ho. V rozhovore pre ...



Zdieľať
podpredseda parlamentu tibor gaspar pocas rozhovoru pre agenturu sita 676x457 23.10.2025 (SITA.sk) - Aj kedy mal šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar vytetovanú Karkulku, spochybňovali by ho. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal jeho otec a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Reagoval tak na kritiku, že riaditeľ tajnej služby má na ruke vytetovanú postavu z mafiánskeho filmu Krstný otec.


Podľa Gašpara seniora však jeho syn prišiel k predmetnému tetovaniu dávno predtým, než vstúpil do verejného priestoru. „Je to fiktívna filmová postava, vyjadruje niečo táto postava,“ povedal Tibor Gašpar s tým, že pokiaľ jeho syn nemá na tele zakázané symboly nejakých fašistických alebo extrémistických ideálov, nerozumie kritike.




Podpredseda parlamentu sa vyjadril aj k synovej medializovanej autonehode. Zdôraznil pritom, že doposiaľ nebolo rozhodnuté o tom, kto zavinil nehodu. „Účastníci nehody sú dvaja. Ja som robil vyšetrovateľa aj na nehodách. Spôsob jazdy, rýchlosť jazdy, reakcie, to všetko bude v znaleckom posudku, ktorý povie, kto to primárne zapríčinil, či je tam spoluvina, alebo či pri tom boli porušené nejaké iné predpisy,“ vysvetlil.



Ak aj bude Pavol Gašpar vinný zo škodovej udalosti, dostane podľa Tibora Gašpara od polície finančnú sankciu a tým bude potrestaný. „To bol (poslanec Jaroslav) Spišiak, ktorý zramoval plot. To bol opitý asistent (europoslanca Martina) Hojsíka. Môj syn nejazdil ani pod vplyvom alkoholu. Ja som presvedčený, že jazdil v zmysle predpisov, čo sa týka rýchlosti. A otázka tejto škodovej udalosti bude teda zaplatená štátom, pretože musí byť znalecký posudok, aby to nejaký (poslanec Alojz) Hlina a (poslankyňa Mária) Kolíková nespochybňovali,“ dodal Gašpar.


>>> Celý rozhovor SITA s Tiborom Gašparom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Aj keby mal syn vytetovanú Karkulku, aj tak by ho spochybňovali, tvrdí Tibor Gašpar – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

