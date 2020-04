Aj keď bude Veľká noc iná ako zvyčajne, v Tescu sme tu pre vás

Bezpečnosť pre každého

Chránime najzraniteľnejších

Podpora kolegov v prvej línii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) -Reťazec pristúpil k aktuálnej situácii od začiatku veľmi zodpovedne. Opatrenia, ktoré Tesco dôsledne dodržiava vo svojich obchodoch, chránia zdravie zákazníkov a kolegov."Aj v aktuálnej mimoriadnej situácii chceme byť čo najbližšie k potrebám našich zákazníkov a všetkých tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Uvedomujeme si našu zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľstva potravinami. Robíme všetko pre to, aby sa najmä v období pred Veľkou nocou potraviny bezpečne dostali ku všetkým zákazníkom. Aby sa naši zákazníci cítili pri nákupe maximálne bezpečne, v predajniach Tesca dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia. Veľmi nás teší, že zákazníci hodnotia náš zodpovedný prístup pozitívne. Sami si uvedomujú, že súčasné opatrenia zavádzame na ochranu ich zdravia," vysvetlilKeďže v jednej predajni môže súčasne nakupovať len limitovaný počet zákazníkov, Tesco pristúpiloNakupujúcim, ktorí nemajú takýto ochranný prostriedok k dispozícii, ochotne pomôžu kolegovia z Tesca.Tesco zároveňprebiehajúce v predajniach aj v ich zázemí. Čistenie vozíkov, košíkov, kľučiek a všetkých plôch v obchodoch prebieha ešte pred otvorením obchodov pre zákazníkov a následne so zvýšenou intenzitou v priebehu celého dňa.Keďže si v Tescu uvedomujeme, že starostlivosť navyše teraz potrebujú tí najohrozenejší, v obchodoch bol zavedený. Pri vstupe do každej predajne Tesco koordinuje zákazníkov náš kolega tak, aby sme sa uistili, že v rovnakom čase je v predajni len povolený počet zákazníkov a zákazníci rešpektujú dodržiavanie vyhradených hodín pre seniorov. Určené nákupné hodiny platia každý deň okrem nedele, keď sú obchody dočasne zatvorené a prebieha sanitačný deň.Reťazec sa intenzívne venuje edukácii zákazníkov o zásadách bezpečného nakupovania. Zákazníkov povzbudzujeme, aby využívalivďaka ktorej svoj nákup vkladajú hneď priamo do tašky bez vykladania potravín pri pokladni. Výhodou je predovšetkým rýchlejší nákup, keďže zákazník nemusí produkty pri pokladnici vykladať a nakladať späť do tašky. Nákup je tak oveľa rýchlejší a zákazník eliminuje čas strávený v obchode. Skrátiť čas strávený v obchode na čas nevyhnutný na nákup odporúčajú v aktuálnej situácii aj odborníci. Samozrejmosťou je dodržiavanie bezpečného, na čo zákazníkov upozorňujú oznamy aj spoty v rádiu priamo v predajni."Obrovské ďakujem patrí všetkým našim kolegom. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravín pre ľudí na celom Slovensku. Aj keď Veľká noc bude tento rok iná ako zvyčajne, vďaka našim hrdinom, kolegom v obchodoch a distribučných centrách si ju môžeme užiť s jedlom, ktoré máme všetci radi," zdôraznilDo obchodov Tesca v týchto týždňoch nastupuje 850 nových kolegov, ktorí pomáhajú uspokojiť zvýšený dopyt zákazníkov vo všetkých 150 kamenných prevádzkach a pri online nákupoch. Všetci kolegovia v obchodoch a distribučných centrách Tesca dostanú. Reťazec starostlivo dohliada, aby do práce nastupovali iba zdraví kolegovia. V súčasnej mimoriadnej situácii im zabezpečuje potrebné ochranné pomôcky vrátane rúšok i dezinfekcie a rozdáva vitamíny či ovocie. Zdravie kolegov najnovšie chrániaTesco myslí v každej situácii aj na ľudí v núdzi, ktorým vo forme mimoriadnej podpory. Reťazec distribuuje potrebné produkty rodinám po celom Slovensku už v týchto dňoch, a to v spolupráci s dlhodobými partnermi z neziskového sektora.Informačný servis