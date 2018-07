Aj M. Kotleba tvrdí, že poslanec Stanislav M. nevie robiť s počítačom

Na snímke druhý sprava poslanec Národnej rady SR Stanislav M. (ĽSNS) pred pojednávaním na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v stredu 4. júla 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Pezinok 4. júla (TASR) - Obžalovaný poslanec NR SR Stanislav M. (ĽSNS) nevie pracovať s počítačom, zaznelo opäť na hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku. Autorom výroku bol tentoraz predseda ĽSNS Marian Kotleba, ktorý podobne ako pred mesiacom neprišiel vypovedať osobne, tentoraz sa ospravedlnil z rodinných dôvodov. Jeho svedeckú výpoveď prečítal samosudca. Stanislav M. čelí obžalobe z extrémizmu pre hanlivý status na sociálnej sieti.Z Kotlebovej výpovede vyplýva, že dotknutý status nevidel, lebo nemá konto na Facebooku. Kto je jeho autorom, nevie.V prospech obžalovaného na pojednávaní osobne vypovedal Pavol Demjanič, ktorý pracuje ako tajomník v Slovenskom historickom ústave v Ríme a v roku 2010 kandidoval za ĽSNS. Sľub znalca zložil priamo na pojednávaní. Vo výpovedi vylúčil, že by jeho kandidatúra za ĽSNS mala nejaký vplyv na posudok. Nasledovať budú záverečné reči a vyhlásenie rozsudku.Dotknutá stránka, na ktorej sa status objavil, má názov Volá Hlas Gemera/ĽSNS. Svedok obžaloby Rudolf Steigauf, ktorý bol v roku 2017 právoplatne odsúdený na dva roky podmienečne za podnecovanie k obmedzovaniu práv, k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, ešte pred mesiacom na súde potvrdil, že ju do roku 2013, resp. 2014, spravoval, a to na základe žiadosti obžalovaného Stanislava M. "Odvtedy ale nemám s touto stránkou nič spoločné. Mala slúžiť na prezentáciu názorov. Prebiehalo to tak, že Stanislav M. ma požiadal o zverejnenie textu a ja som to urobil. Nemám vedomosť, že by tam dávali príspevky aj iní ľudia," konštatoval.Súd s poslancom Kotlebovej strany sa začal 24. mája. Stanislav M. čelí obžalobe pre status na sociálnej sieti, v ktorom kritizoval udelenie štátnych vyznamenaní prezidentom Andrejom Kiskom pri príležitosti 24. výročia vzniku SR osobám so židovským pôvodom alebo sa hlásiacim k tomuto vierovyznaniu.Podľa obžaloby tým tieto osoby znevážil a dopustil sa ich hanobenia pre ich zdanlivú príslušnosť k rase alebo pre ich náboženské presvedčenie. Trestného činu sa pritom dopustil ako verejný činiteľ.Stanislav M. pred súdom vyhlásil, že sa cíti byť nevinný, využil svoje právo nevypovedať. Obhajcovia deklarovali, že nesúhlasia s obžalobou, popierajú, že by obžalovaný skutok spáchal, a skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, nie je podľa nich trestným činom. Pred súdom ho bránia aj tvrdením, že nevie pracovať s počítačom.